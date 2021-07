Vibrar

Sinta o seu paladar vibrar

Com as primeiras jogadas do Campeonato Europeu de Futebol a entusiasmarem os adeptos, nada melhor para animar ainda mais estes momentos do que bons petiscos. Para que vibre com os melhores lances das suas equipas preferidas, preparámos um menu que levará qualquer adepto de sofá ao puro delírio da degustação. Sem grandes penalidades de sabor, sem cartões e preparados dentro do tempo regulamentar, estes petiscos são temperados com deliciosos dribles de criatividade e ideais para partilhar em ambiente animado e de fair play.